AGRESTE Chuva causa alagamentos e enxurrada em Buíque, no Agreste Cidade registrou quase o dobro da chuva esperada para todo o mês de novembro

Moradores de Buíque foram surpreendidos, na segunda-feira (27), por uma chuva forte que causou alagamentos e enxurrada em várias vias da cidade do Agreste Meridional de Pernambuco, localizada a 280 quilômetros do Recife.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cidade registrou 50,87 mm de chuva em 24 horas. Esse total é quase o dobro da média climatológica para o mês de novembro, que é de 26,30 mm.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, moradores da cidade compartilharam cenas das chuvas e dos transtornos causados. Em um deles, é possível ver uma moto sendo levada por uma enxurrada e até uma cama apareceu entre os entulhos.

Para esta terça-feira (28), a previsão do tempo na cidade é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora, segundo o Climatempo. A temperatura deve variar entre 19ºC e 28ºC.

