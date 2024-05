Chuva causa pontos de alagamentos no Recife; descubra quais são

A- A+

As fortes chuvas que caem no Grande Recife, na manhã desta terça-feira (28), causaram pontos de alagamentos que dificultaram o fluxo do trânsito em alguns locais.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) já previa as precipitações, informando que haveria tendência de chuva de fraca a moderada, tanto na Região Metropolitana do Recife quanto nas matas Norte e Sul.

A reportagem da Folha de Pernambuco percorreu por diversos bairros da capital pernambucana e constatou trechos com retenções no trânsito por causa de alagamentos.



Os maiores acumulados de chuva, ainda segundo a Apac, foram registrados em Goiana (133,4 milímetros), Paulista (94,7 milímetros), Olinda (67,3 milímetros), Igarassu (59,5 milímetros) e na Recife (45,3 milímetros).

Na Avenida Sul, no bairro de Afogados, próximo à estação de metro Largo da Paz, o trânsito apresenta retenções por causa de um acúmulo de água na ponte sobre o Rio Capibaribe. Os veículos transitam com lentidão para evitar danos aos motores.

A Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, apresenta trânsito intenso no sentido cidade. Já no sentido Boa Viagem, o tráfego não apresenta retenções. A via possui vários pontos de alagamento, com atenção para o cruzamento com a Avenida Jean Emile Favre.





Outras áreas

Através da rede social X, antigo Twitter, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) atualizou a situação em outras vias do município.

Às 07h45, a avenida Engenheiro Antônio de Góes apresentava tráfego intenso de veículos na altura do JCPM Trade Center, no Pina, Zona Sul.

Às 07h20, a avenida Recife também tinha tráfego intenso, no sentido Aeroporto, nas proximidades do Hospital Pan de Areias.

O trânsito também apresentava lentidão, por volta das 6h25, entre a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho e a Rua Delmiro Gouveia, Praça da CHESF, em San Martin, Zona Oeste. Os veículos transitavam com lentidão na faixa da esquerda.

Deve continuar chovendo, diz Apac

De acordo com a Apac, a previsão ainda é de chuva para a quarta-feira (29). Na Região Metropolitana do Recife, o tempo deve ser parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da manhã com intensidade moderada, com temperatura mínima de 23ºC e máxima de 32ºC.

Nas matas Norte e Sul do Estado, o clima também deve ser parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da manhã com intensidade moderada. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC.

A mesma previsão se repete para o Agreste. Contudo, a temperatura mínima deve ser de 20ºC e máxima de 33ºC.

No Sertão, a previsão é de céu parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia, com mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.

Nível da marés

A Tábua de Maré indica que o nível deve alcançar o pico de 1.9m, por volta das 9h29. Já às 16h15, deve amenizar e chegar a 0.7m. O pico volta novamente às 22h31, com altura de 1.9m.

