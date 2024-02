A- A+

TRANSTORNO Chuva causa vazamento no teto do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns Atendimentos na unidade de saúde estão mantidos de forma regular

Com o impacto das fortes chuvas que atingiram Pernambuco nesta sexta-feira (16), o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste do Estado, registrou um vazamento no teto da unidade de saúde.

Com a situação, dois pacientes que estavam internados no isolamento de clínica médica da unidade precisaram ser transferidos para outros leitos do hospital.

Por meio de nota, o Hospital Regional Dom Moura informou que eles não foram atingidos pelo vazamento no teto do setor.

De acordo com a unidade de saúde, "nenhum setor sofreu danos significativos que possam afetar os atendimentos".

A direção do hospital reforçou, ainda, que tem realizado um trabalho preventivo de troca de telhas.

Ainda nesta sexta, a engenharia da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco deverá realizar uma vistoria no Dom Moura. Já o setor atingido deverá ser reparado "tão logo a chuva passe", segundo o hospital.

Veja também

INTERNACIONAL Biden afirma que Putin é 'responsável' por morte de Navalny