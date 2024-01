A- A+

Chuva Chuva com granizo e ventos fortes são registrados em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco Vídeos com os transtornos causados pela chuva foram publicados nas redes sociais

Chuva com granizo e ventos fortes foram registrados, na tarde deste domingo (14), no município de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Nas redes sociais, vídeos com os transtornos causados pela chuva foram publicados.

Ruas alagadas, árvores caídas, teto de posto de combustível danificado e veículo atingido pelo telhado de uma residência foram vistos nas filmagens.

De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, até a noite deste domingo, nenhuma ocorrência foi registrada na região.

Nas redes sociais, a prefeitura de Serra Talhada pontuou que equipes estão nas ruas para trabalhar em prol da população e amenizar os transtornos causados pelas chuvas. “Estamos de mãos dadas com a equipe da Defesa Civil Municipal, Secretaria de Meio Ambiente, Serviços Públicos, Obras, Guarda Civil e STTRANS”, disse.

A prefeitura também disponibiliza o número: (87) 9.8178-0212 para a população que está tendo transtornos ocasionados pela chuva.



