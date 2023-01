A- A+

Pernambuco Chuva continua nesta quinta-feira (19) em Pernambuco? Veja o que diz a Apac De acordo com a agência meteorológica, instabilidades oriundas do oceano estão causando os temporais

A chuva deu uma trégua nas primeiras horas desta quinta-feira (19) no Recife. A capital pernambucana, a Região Metropolitana e a Zona da Mata Norte estão sob aviso meteorológico emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na quarta-feira (18).

O alerta, que prevê chuvas com intensidade moderada nas regiões citadas, vale até as 18h desta quinta.

A Apac esperava intensificação da chuva nas primeiras horas da manhã e redução no período da tarde.

De acordo com a agência meteorológica, instabilidades oriundas do oceano estão causando os temporais.

O meteorologista da Apac Hailton Dias explica que essas chuvas são normais para essa época do ano. "A gente está no período chuvoso do Sertão. Os sistemas climáticos atuantes são a Zona de Convergência Intertropical e o Vórtice Cavado em Altos Níveis", detalha.

Segundo ele, esses sistemas influenciam nas chuvas que caem sobre o Litoral e Agreste do Estado. "Não são atípicas chuvas em janeiro, são as chuvas de verão. Pela tendência, deve seguir chovendo", acrescenta Hailton, que ainda ressalta que, geralmente, as pancadas ocorrem de madrugada e nas primeiras horas da manhã.

Onde mais choveu?

O monitoramento em tempo real da Apac indica que a cidade com maior acumulado de chuvas em Pernambuco nas 24 horas até 6h30 foi Itaquitinga, na Zona da Mata Norte, com 64,44 mm.

Em Araçoiaba, na Região Metropolitana, o índice ficou em 64,38 mm. Em terceiro lugar na tabela aparece Goiana, na Zona da Mata Norte, com 47,60 mm.

Veja onde mais choveu em Pernambuco

Itaquitinga - 64,44 mm

Araçoiaba - 64,38 mm

Goiana (Prefeitura) - 47,60 mm

Goiana (Estádio Agamenon Magalhães) - 47,40 mm

Abreu e Lima 46,54 m

Torrinha - Cabo de Santo Agostinho - 44,98 mm

Itambé - 44,72 mm

Bonito - 43,14 mm

Tracunhaém - 43,0 mm

Itambé (Ginásio) - 42,34 mm



