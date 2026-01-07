A- A+

PERNAMBUCO Chuva de granizo surpreende moradores de Araripina e outros municípios do Sertão de Pernambuco Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a formação de granizo é "comum" em algumas áreas de Pernambuco, principalmente no Sertão

Na tarde dessa terça-feira (6), moradores de Araripina, Sertão de Pernambuco, foram pegos de surpresa por uma chuva de granizo em diferentes pontos do município. Também há registros de precipitações do tipo nas cidades de Bodocó e Exu.

Em vídeos obtidos pela reportagem, é possível ver os pequenos pedaços de gelo caindo sobre o chão e veículos estacionados nas ruas em meio ao temporal.

Por mais que o fenômeno de fato cause estranheza, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a formação de granizo é "comum" em algumas áreas de Pernambuco, principalmente no Sertão.

"A sua ocorrência está associada a fortes correntes ascendentes de ar, presentes em um tipo de nuvem Cumulonimbus (Cb). O Sertão do estado tem maior incidência tipo de nuvem", explicou a Apac, em contato com a reportagem.

Ainda de acordo com a Apac, no início de janeiro deste ano, um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) tem atuado na região Nordeste. Isso tem intensificado a formação de precipitações do tipo no Sertão do estado.

"Neste período o seu posicionamento inibiu a precipitação do litoral ao Agreste, mas favoreceu pancadas de chuvas isoladas no Sertão, principalmente no extremo oeste da região", explicou.



