FENÔMENO "Chuva de meteoros" é vista em cidades do Nordeste e chama a atenção de moradores Fenômeno foi flagrado em Caruaru, Petrolina, Serra Talhada e Santa Cruz do Capibaribe

Moradores de diversas cidades do Nordeste flagaram o que seria uma "chuva de meteoros" entre a noite da última sexta-feira (23) e a madruga deste sábado (24). O fenômeno foi visto em cidades como Caruaru, Petrolina, Serra Talhada, e Santa Cruz do Capibaribe, do Agreste e Sertão de Pernambuco.

Moradores do Ceará e da Bahia também relataram sustos, ao ver o que seria uma "bola de fogo" no céu.

A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) afirmou, contudo, que o clarão percebido durante a "chuva de meteoros", na verdade, são restos de lixo espacial formados pela reentrada do foguete chinês Longa Marcha 2C, lançado em janeiro de 2018.

Apesar do espanto que alguns moradores tiveram, o “risco é mínimo“, já que a maioria desses objetos acaba não resistindo à entrada na atmosfera terrestre e se desintegra antes de tocar o solo, afirmou a organização.

