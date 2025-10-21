A- A+

FENÔMENO Chuva de meteoros Orionídeas será visível no Brasil nesta terça (21); saiba como acompanhar O nome da chuva de meteoros faz referência à constelação de Órion, o Caçador, de onde os meteoros parecem "nascer"

A chuva de meteoros Orionídeas, formada por fragmentos deixados pelo cometa Halley, poderá ser vista no Brasil a partir da noite desta terça-feira (21).

O fenômeno, que terá picos nas madrugadas de quarta (22) e quinta-feira (23), poderá ser apreciado em todo o país.

De acordo com o Observatório Nacional, a visibilidade no Brasil será excelente, com o melhor horário de observação sendo da meia-noite ao amanhecer.

“A boa notícia é que todo o Brasil pode observar. O radiante em Órion é visível de norte a sul, com leve vantagem no Norte/Nordeste, onde ele sobe mais alto. Mesmo no Sul, é um show garantido”, segundo a rede de meteoros Exoss.

Entenda o que são as Orionídeas

O nome da chuva de meteoros faz referência à constelação de Órion, o Caçador, de onde os meteoros parecem “nascer” perto da estrela Betelgeuse. No entanto, os meteoros podem surgir em qualquer parte do céu.

Segundo o coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional (ON/MCTI), o astrônomo Dr. Marcelo De Cicco, a chuva tem como característica meteoros rápidos, brilhantes e que deixam trilhas luminosas no céu.

Os meteoros podem chegar a 66 quilômetros por segundo, o que é considerado extremamente rápido.

Melhor horário e local para observação das Orionídeas

O pico das Orionídeas coincide com a Lua Nova apenas 2% iluminada e se pondo cedo.

Segundo o Observatório Nacional, isso significa céu escuro durante toda a noite, o que favorece a observação da chuva de meteoros Orionídeas.

Em seu pico, sob condições ideais, os observadores podem esperar ver de 15 a 20 meteoros por hora.

Para tentar observar a chuva, é necessário estar em um local com baixa poluição luminosa.

Por isso, a recomendação é de que o observador procure um local escuro, se possível afastado das grandes cidades, para evitar a poluição luminosa. Além disso, deve-se apagar as luzes em volta e é imprescindível que o tempo esteja bom.

