FENÔMENO

Chuva de meteoros Orionídeas será visível no Brasil nesta terça (21); saiba como acompanhar

O nome da chuva de meteoros faz referência à constelação de Órion, o Caçador, de onde os meteoros parecem "nascer"

James McCue (Novo México) capturou este meteoro das Orionídeas em 22 de outubro de 2023James McCue (Novo México) capturou este meteoro das Orionídeas em 22 de outubro de 2023 - Foto: Divulgação/Gov BR

A chuva de meteoros Orionídeas, formada por fragmentos deixados pelo cometa Halley, poderá ser vista no Brasil a partir da noite desta terça-feira (21). 

O fenômeno, que terá picos nas madrugadas de quarta (22) e quinta-feira (23), poderá ser apreciado em todo o país.

De acordo com o Observatório Nacional, a visibilidade no Brasil será excelente, com o melhor horário de observação sendo da meia-noite ao amanhecer.

“A boa notícia é que todo o Brasil pode observar. O radiante em Órion é visível de norte a sul, com leve vantagem no Norte/Nordeste, onde ele sobe mais alto. Mesmo no Sul, é um show garantido”, segundo a rede de meteoros Exoss.

Entenda o que são as Orionídeas
O nome da chuva de meteoros faz referência à constelação de Órion, o Caçador, de onde os meteoros parecem “nascer” perto da estrela Betelgeuse. No entanto, os meteoros podem surgir em qualquer parte do céu.

Segundo o coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional (ON/MCTI), o astrônomo Dr. Marcelo De Cicco, a chuva tem como característica meteoros rápidos, brilhantes e que deixam trilhas luminosas no céu. 

Os meteoros podem chegar a 66 quilômetros por segundo, o que é considerado extremamente rápido.

Melhor horário e local para observação das Orionídeas 
O pico das Orionídeas coincide com a Lua Nova apenas 2% iluminada e se pondo cedo. 

Segundo o Observatório Nacional, isso significa céu escuro durante toda a noite, o que favorece a observação da chuva de meteoros Orionídeas. 

Em seu pico, sob condições ideais, os observadores podem esperar ver de 15 a 20 meteoros por hora.

Para tentar observar a chuva, é necessário estar em um local com baixa poluição luminosa. 

Por isso, a recomendação é de que o observador procure um local escuro, se possível afastado das grandes cidades, para evitar a poluição luminosa. Além disso, deve-se apagar as luzes em volta e é imprescindível que o tempo esteja bom.

