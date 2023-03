Chuva de vermes? Vídeo de carros cobertos por material estranho viraliza; entenda

A- A+

Vídeos que mostram carros cobertos por centenas de pequenos elementos parecidos com lagartas, na China, viralizou nas redes sociais. As imagens exibem os veículos com diversos corpos estranhos grudados em vidros e na lataria.

Rapidamente, teorias começaram a pipocar na web, apontando que poderia ser uma chuva de vermes e que os moradores de Pequim -capital do país asiático- teriam sido orientados a andarem com guarda-chuvas para se protegerem.

A verdade, no entanto, pode ser menos assustadora.

A hipótese mais aceita até agora, embora autoridades ainda não tenham se pronunciado, é a de que os "vermes", na verdade, são flores de choupo, pertencente a uma árvore chamada álamo.

A planta é comum em diversas regiões do mundo, inclusive no Sul do Brasil, e costuma cair de árvores em épocas chuvosas. Por seu formato comprido e na sua variação de cor mais escura, ela pode ser confundida com lagartas.

Nos últimos dias, a capital chinesa sofreu com o tempo chuvoso, o que teria ocasionado a queda das flores.

A água em maior abundância pode ter deixado o choupo com o formato mais molenga, simulando os vermes e causando frisson na internet.

