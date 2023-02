A- A+

rio de janeiro Chuva deixa dois mortos no estado do Rio; capital e outros municípios ainda têm riscos de alagamento Defesa Civil acompanha a situação após atender mais de 240 ocorrência na terça-feira

O estado do Rio de Janeiro foi castigado pela chuva na tarde e na noite de ontem, com ocorrências em diversos municípios. Até o início da manhã desta quarta-feira (08), a Defesa Civil estadual e o Corpo de Bombeiros confirmaram o registro de duas mortes, uma criança de 2 anos, vítima de desabamento, na capital, e de um homem de 27 anos atingido por um raio em Saquarema, na Região dos Lagos. No balanço divulgado nesta manhã, os bombeiros atenderam mais de 240 ocorrências relacionadas às chuvas desde as 17h de terça-feira. Ainda há risco de alagamentos e deslizamentos nos municípios fluminenses.

Os bombeiros foram acionados pouco depois das 14h de terça para socorrer um homem atingido por um raio, na Alameda Praia de Jaconé, no bairro Vilatur, em Saquarema. Ao chegar no local, a equipe já encontrou Haroldo A. Júnior, de 27 anos, sem vida.

Das 240 ocorrências relacionadas às chuvas atendidas pelos bombeiros desde a tarde de ontem em todo o território fluminense, 102 foram relacionadas a alagamentos e inundações, 66 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas e 45 cortes de árvores.

Em Petropólis, na Região Serrana, a Defesa Civil acionou as sirenes às 17h16 para avisar sobre o risco de inundação da Rua Coronel Veiga, e pediu para que a população fique atenta às próximas atualizações.

A Defesa Civil Estadual está em contato com as prefeituras para dar suporte caso necessário. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos e enviando alertas para os municípios.

Segundo o órgão, a capital, as regiões Metropolitana, Serrana e as Baixadas Litorâneas apresentam risco geológico alto e muito alto, nesta manhã. Niterói, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, Maricá, Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Saquarema são pontos de atenção para deslizamentos.

Na noite de terça-feira, foram registrados transbordos do rio Engenhoca (Niterói), do rio Alcântara (São Gonçalo), do Ribeirão São José (Bom Jardim), do rio da Aldeia (São Gonçalo) e do rio São Pedro (Macaé).

Morte de criança na capital

Uma criança de 2 anos morreu vítima de um desabamento de uma casa causado pelas chuvas que atingiram o Rio na noite de terça-feira. De acordo com informações preliminares, um deslizamento de terra teria atingido o imóvel e a estrutura cedeu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança foi resgatada já sem vida na Chácara do Céu, na Tijuca, Zona Norte.

Segundo a presidente da associação de moradores do Morro do Cruz, Nataly Estevão, dois adultos, que seriam os pais da criança, também estavam no imóvel, mas conseguiram sair. A mulher teve ferimentos no braço, mas foi liberada. A bebê ficou presa nos escombros e foi encontrada soterrada pelos bombeiros.

Houve um deslizamento e a casa desceu toda. Há uns quatro meses a Defesa Civil veio aqui e fez uma vistoria. A gente sempre teve preocupação que algo assim poderia acontecer, mas nada foi feito. Existem outras casas que estão muito próximas ao local onde houve o deslizamento e acredito que ainda existe risco, disse Nataly.

O carioca ainda pode enfrentar pancadas de chuva moderada a forte durante a manhã e tarde, segundo o Alerta Rio. Os ventos podem chegar a 51,9 km/h. ️As temperaturas apresentarão declínio, com máxima de 29 graus. A cidade entrou em estágio de mobilização à 1h30, o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

