A- A+

BRASIL Chuva deixa uma idosa morta e 600 desalojados em São João de Meriti, no Rio Cidade atingiu o estágio 5 de alerta máximo. Na capital há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento, acompanhada de raios na tarde e noite

O temporal desta segunda-feira castigou alguns municípios da Baixada Fluminense e deixou pelo menos 600 pessoas desalojadas no município de São João de Meriti, o mais atingido. Uma mulher de 85 anos morreu afogada após o muro da casa dela ceder e atingir o imóvel. A idosa, que tinha dificuldades de locomoção, morava na Rua Piauí, no Morro Santa Helena, no Centro do município. A previsão é de mais chuva para esta terça-feira em todo o estado.

A cidade de Meriti atingiu o estágio 5 de alerta máximo, o nível mais alto em uma escala de cinco. Sirenes foram acionadas nos bairros Venda Velha, Travessa Itacaré e Coelho da Rocha. Meriti recebeu 100,2mm de água em trinta minutos, nesta segunda-feira, segundo a prefeitura. De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, o maior acumulado de chuva em 24 horas foi registrado em Venda Velha, com 105,4 milímetros.

Impactos na capital

De acordo com informações do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) núcleos de chuva atuaram sobre as zonas Norte, Oeste e Sudoeste, nas proximidades do Maciço da Tijuca, na noite de segunda-feira.





Houve impactos provocados por ocorrências relacionadas à chuva em bairros como: Campo Grande, Bangu, Padre Miguel, Realengo e Deodoro, na Zona Oeste; Taquara, na Zona Sudoeste; Guadalupe, Marechal Hermes, Coelho Neto, Acari, Pavuna, Costa Barros, Barros Filho, Parque Colúmbia, Irajá, Vicente de Carvalho, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral, Jardim América, Cavalcanti, Quintino Bocaiúva, Piedade, Del Castilho, Pilares, Engenho de Dentro, Todos os Santos, Encantado, Méier, Engenho Novo, Manguinhos, Caju, São Cristóvão, Vasco da Gama, Grajaú e Tijuca, na Zona Norte.

O município encontra-se em Estágio 2 desde a última sexta-feira. Nesta terça-feira, o tempo permanece instável no município. Há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento, acompanhada de raios na tarde e noite. Os ventos estarão moderados e as temperaturas estáveis, com máxima prevista de 32°C.

Veja também