SÃO PAULO Chuva derruba muro e destrói academia de crossfit na zona sul de SP Alagamento em box provocou prejuízo estimado em R$ 500 mil; Administradores abriram uma vaquinha online para custar reconstrução do espaço

Uma academia de crossfit foi destruída após a forte chuva que atingiu a capital paulista na tarde deste domingo, 8. Imagens registradas pelas câmeras de segurança da academia mostram o momento em que a água invade o local, derruba paredes e atinge equipamentos de treino dentro do espaço, localizado na Rua Doutor Nogueira Martins, no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo.

Após o episódio, alunos e responsáveis pela Yellow Monkey CrossFit criaram uma vaquinha online para ajudar a custear a reconstrução do local, que sofreu um prejuízo estimado em R$ 500 mil. O valor arrecadado já passa de R$ 50 mil.

"Hoje nosso box foi inundado pelas fortes chuvas (…) O Yellow Monkey CrossFit foi construído com muito esforço, dedicação e paixão. Agora ele precisa da nossa ajuda para se reconstruir. Nós, alunos e amigos da comunidade, criamos uma vaquinha oficial para ajudar na recuperação do espaço", afirmou a organização em publicação no Instagram.

Prefeitura registrou em três horas volume de chuva superior ao esperado para todo o mês

Segundo a prefeitura, a cidade registrou 114,4 milímetros de chuva em três horas, volume superior ao esperado para todo o mês de março, além de 30 pontos de inundação neste final de semana. No sábado, 7, foram registradas mais duas mortes, elevando para 21 o número de óbitos contabilizados durante a Operação Verão.

Na capital paulista, parte do muro que cerca o Aeroporto de Congonhas também caiu na tarde de domingo, após o temporal que atingiu a zona sul da cidade. A estrutura desabou na região da Avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso ao aeroporto.

