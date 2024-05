Chuva deve atingir todo Estado de Pernambuco nesta sexta (17); confira previsão para o fim de semana

A- A+

A sexta-feira (17) deve ser de chuva em todo o estado de Pernambuco, segundo previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta amarelo de "estado de observação".

O comunicado indica chuvas com intensidade moderada para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas na Mata Norte e Sul do Estado.

Segundo a Apac, o sistema meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste deverá favorecer pancadas de chuva nas regiões a partir desta sexta. Há, também, tendência de precipitações para o fim de semana.



Para o sábado (18), a tendência é de chuvas moderadas para Mata Norte, moderada a forte para a RMR e Mata Sul, e de fraca a moderada para o Agreste e Sertão.

Já para o domingo (19), a tendência é de precipitações moderadas para a RMR e Zonas da Mata Norte e Sul. Para o Agreste e Sertão, a previsão é chuva de fraca a moderada.

Confira previsão do tempo para esta sexta-feira (17), segundo a Apac:

Região Metropolitana do Recife:

Tempo nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada. Temperatura máxima esperada é de 31° C e a mínima de 24° C.

Mata Norte:

Nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada a forte. Temperatura máxima esperada é de 30° C e a mínima de 24° C.

Mata Sul:

Nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada. Temperatura máxima esperada é de 30° C e a mínima de 21° C.

Agreste:

Parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca a moderada. Temperatura máxima esperada é de 33° C e a mínima de 19° C.

Sertão:

Parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca a moderada. Temperatura máxima esperada é de 33° C e a mínima de 18° C.

Veja também

RIO GRANDE DO SUL Chuvas no RS deixam 154 mortos e mais de 618 mil pessoas fora de casa