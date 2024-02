A- A+

A madrugada desta sexta-feira (16) começou com muita chuva e ventos fortes no Recife e Região Metropolitana (RM) e nas Zonas da Mata de Pernambuco. Várias cidades registraram queda de árvores, falta de energia e outros transtornos.



Recife

No Recife, uma árvore caiu na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. A região registrou falta de energia devido ao incidente.

Árvore cai na Av. Rio Branco em decorrência das fortes chuvas. Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Na Zona Norte da cidade, uma árvore de um prédio caiu no bairro do Rosarinho, na Avenida Santos Dumont. A queda atingiu a fiação elétrica e deixou parte do bairro sem energia. Ainda na Zona Norte, uma árvore de grande porte também caiu na Praça de Casa Forte.





Alguns semáforos deixaram de funcionar, com do cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Cardeal Arcoverde, no bairro das Graças, também na Zona Norte.

A cidade também registrou a queda de uma estrutura traseira do palco montado para o Carnaval na Avenida Martins de Barros, em frente à estação do BRT.

Queda da estrutura traseira do palco montado para o Carnaval na Av. martins de Barros. Foto: Arthur mota / Folha de Pernambuco

A capital pernambucana também registrou trechos de alagamentos na Avenida Dois Rios, no Ibura; Avenida Dr. José Rufino, próximo ao Colégio Visão, na Estância; e na Estrada dos Remédios, próximo ao mercado de Afogados.





O Centro de Operações (COP) registrou, até as 11h desta sexta-feira (16), 17 chamados, entre ocorrências da Defesa Civil, Emlurb e CTTU, nenhuma delas com vítimas. Em caso de emergências, o número da Defesa Civil é o 0800 081 3400.

Paulista

Em Paulista, foram registradas quedas de árvore na Rua Tracunhaém com a Rua Tchecoslováquia, em Pau Amarelo, e no Conjunto Residencial Beira Mar, na Rua São Caetano, no Janga. Os locais também registraram falta de energia.

Árvore cai na Rua Tracunhaém, em Pau Amarelo, Paulista. Foto: Defesa Civil de Paulista

Árvore cai na Rua São Caetano, no Janga, em Paulista. Foto: Defesa Civil de Paulista

Os bairros de Jaguarana e Maranguape 1 também registraram quedas de árvores.

A cidade ainda registrou deslizamento de barreira na Mirueira. De acordo com a Defesa Cívil, o deslizamento foi de baixo grau de risco, e uma equipe foi mobilizada para o local para colocação de lonas plásticas.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Paulista pode ser acionada discando 153 ou pelo Whatsapp, que atende em horário comercial, 99784-0270.

Olinda

Em Olinda, o trânsito precisou ser interrompido, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, na Avenida Olinda, por causa da obstrução da via por parte de uma estrutura metálica do Carnaval que caiu. A via já foi liberada, e o incidente não causou danos.

Estrutura de Carnaval cai na Avenida Olinda. Foto: Cortesia

A cidade também registrou 11 quedas de árvores, mas sem feridos. Uma das quedas aconteceu na Rua Três, primeira etapa de Rio Doce. O incidente quebrou um semáforo.

Árvore cai e atinge semáforo em Rio Doce, Olinda, em decorrência das fortes chuvas e ventanias. júnior Soares / Folha de Pernambuco

A Defesa Civil de Olinda não registrou sinistros em barreiras, nem solicitação de colocação de lonas plásticas.

Para solicitar remoção de árvores, ou em caso de necessidades, a população pode entrar em contato pelo número 0800 0810060 ou pelo Whatsapp da Defesa Civil 99266-5307.

Jaboatão dos Guararapes

A Defesa Civil de Jaboatão também registrou transtornos por causa das chuvas e dos fortes ventos nesta madrugada.

Em Barra de Jangada, houve alagamentos, desabamento do teto de uma residência, danos materiais e o desalojamento de duas pessoas. No bairro do Zumbi do Pacheco, alagamento resultou em danos materiais em uma residência, além do desalojamento de uma idosa.

A Defesa Civil do Jaboatão informa que mantém o Estado de Alerta, e que as equipes técnicas estão mobilizadas para prestar assistência às famílias afetadas e garantir a segurança da população.

A Secretaria Executiva de Serviços Urbanos do Jaboatão registrou a queda de quatro árvores, sendo três de grande porte e uma de pequeno porte, nos bairros de Curado III, Prazeres, Cajueiro Seco e Piedade. Em Vila Rica foi registrada uma árvore em risco de queda. As operações de corte e recolhimento já foram concluídas.

Em caso de necessidade, a Defesa Civil de Jaboatão deve ser acionada pelos números 0800 281 2099 e 99195-6655.

