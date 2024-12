Chuva e vento forte podem derrubar árvores e alagar vias em São Paulo nesta semana

A- A+

São Paulo pode enfrentar novos episódios de chuva e ventos fortes esta semana, com risco de queda de árvores, e consequentemente, interrupções no serviço de energia, além de alagamentos. As tempestades acompanham uma frente fria, que deve baixar também os termômetros e dar trégua ao calor forte dos últimos dias.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE), a frente fria avança do sul em direção ao sudeste e a partir da tarde desta segunda-feira, 2, já são esperadas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade na capital paulista.

As rajadas de vento podem superar os 60km/h e a temperatura tende a cair.

"Essa condição meteorológica aumenta o risco para quedas de árvores, formação de alagamentos intransitáveis, bem como deslizamentos de terra, desabamentos e transbordamentos de rios e córregos da região", afirma o CGE.



A condição dura ao menos até esta terça-feira, 3, e deve começar a diminuir em intensidade na quarta, 4. No meio da semana, o tempo ficará instável, intercalando pancadas de chuva com períodos de melhoria.

Na semana passada, a capital paulista já enfrentou transtornos por conta da chuva da quinta-feira, 28. Mais de 17 mil imóveis ficaram sem luz e o aeroporto de Congonhas teve 115 voos cancelados.

Como fica a temperatura?

Além da chuva, haverá declínio das temperaturas a partir de terça-feira por conta da frente fria. A previsão é de mínima de 18ºC e máxima de 22ºC no fim da noite, com índice de umidade do ar acima dos 85%, por conta da chuva.



Na quarta-feira, as temperaturas previstas variam entre a mínima de 17°C e máxima de 20°C, com umidade do ar acima de 75%.

