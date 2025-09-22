Chuva e ventos de 87 km/h provocam cancelamentos de voos em Congonhas
Passageiros relataram que a água invadiu área do terminal; aterrisagens também tiveram de ser alternados para outras cidades
As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 22, e ventos de 87km/h provocaram o cancelamento de sete chegadas e três partidas no Aeroporto de Congonhas. Sete voos também tiveram de ser alternados para outros aeroportos, de acordo com a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto.
Passageiros também relatam que a água da chuva invadiu a área do terminal próxima ao portão 4.
A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por conta da chuva. Bairros da zona oeste, como a Vila Madalena, estão sem luz.
Leia também
• STF suspende lei que proíbe mototáxis na cidade de São Paulo
• Corpo de JP Mantovani é velado em São Paulo nesta segunda-feira (22)
• Ex-delegado assassinado em São Paulo era jurado de morte pelo PCC, aponta relatório do MP
Mais cedo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para temporal com rajadas de vento ao longo do dia.
Conforme a Enel, 400.637 imóveis na capital estão sem energia. O balanço foi atualizado às 15h34.
Queda de temperaturas em São Paulo
Após a passagem da frente fria nesta segunda-feira por São Paulo, será observado o ingresso do ar frio de origem polar, que vai trazer declínio acentuado das temperaturas, principalmente as máximas, entre terça-feira e domingo, 28, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
Veja a previsão para a capital paulista nos próximos dias, segundo a Meteoblue:
Segunda-feira: entre 17ºC e 25ºC;
Terça-feira: entre 14ºC e 18ºC;
Quarta-feira: entre 14ºC e 17ºC;
Quinta-feira: entre 13ºC e 15ºC;
Sexta-feira: entre 12ºC e 17ºC.