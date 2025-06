Chuva em Pernambuco: cidades da RMR registram acumulados acima de 60 mm e pontos de alagamento

A- A+

Algumas cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) registraram acumulados de chuvas acima de 60 milímetros (mm) nas últimas 24 horas.



Dados do painel de monitoramento das chuvas, das 11h50, apontam que o município de São Lourenço da Mata foi o que mais choveu, com 70,2 mm, seguido por Camaragibe, com 63,2 mm, e Recife, com 51,04 mm.



A capital pernambucana, inclusive, registra pontos de alagamento em vários bairros. Confira locais indicados pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU):

- Av. Dom Helder Câmara - Ibura. Ambos sentidos;

- Av. Dr. José Rufino - próximo ao Colégio visão;

- Rua Santos Araújo - sob pontilhão - Afogados;

- Av. Dois Rios, Semáforo 561 - Ibura, sentido av. Recife;

- Av. Recife x rua João Cabral de Melo Neto, sentido Aeroporto;

- Av. Abdias de Carvalho, praça da Chesf - sentido centro.

As intensas precipitações já eram previstas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta válido para esta quarta-feira (4).

Segundo o alerta, as chuvas devem ter intensidade moderada e pontualmente forte na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul do estado.

"A confluência dos ventos em baixos níveis, favorecem a ocorrência de pancadas de chuva", informou a Apac.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo de chuva para a RMR e Mata pernambucana, prevendo chuva também para a Mata paraibana e Leste potiguar.

Alerta do Inmet indica chuvas para três estados | Foto: Inmet

O comunicado de acumulado de chuva, com grau de severidade "perigo potencial", indica precipitações de até 50 mm e é válido até as 23h desta quarta-feira (4).

