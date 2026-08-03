Clima
Pernambuco entra em Estado de Observação para chuvas na RMR e Zona da Mata
A previsão da Apac é válida da noite desta segunda-feira (3) até a manhã da terça-feira (4)
O clima é resultado da confluência dos ventos em baixos níveis - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
No fim da tarde desta segunda-feira (3), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou a previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata.
A previsão põe as regiões em Estado de Observação, com alerta amarelo para aviso metereológico.
Leia também
• Idosa que estava desaparecida no Recife desde sexta (31) é encontrada em Bonito
• Inmet emite alerta de chuvas para RMR e Zona da Mata de Pernambuco nesta segunda (3)
Segundo a agência, o aviso é válido para o período da noite desta segunda-feira e manhã da terça-feira (4).
O clima é resultado da confluência dos ventos em baixos níveis. Nela, massas de ar se deslocam de forma horizontal em direção à mesma região na parte inferior da atmosfera.
Esse fluxo força o ar a subir, o que gera nuvens carregadas e chuvas.