Chuva faz SP entrar em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil emite ''alerta severo''

As fortes chuvas que caem em São Paulo nesta quinta-feira, 6, deixam parte da capital em estado de atenção para alagamentos e fez a Defesa Civil emitir, por volta das 18h45, um "alerta severo" para as pessoas que se encontram na zona leste da cidade Houve queda de granizo em Artur Alvim e Vila Maria, na zona leste, e fortes rajadas de vento.

O Centro de Emergências Climáticas (CGE), órgão vinculado à Prefeitura de São Paulo, colocou em estado de atenção para alagamentos as zonas oeste, leste, norte, o centro e as marginais Tietê e Pinheiros. Na estação Meteorológica do Ipiranga, na zona sul, foram registrados ventos de 44 km/h.

Na tarde desta quinta, por volta das 18h45, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para a região leste por conta dos temporais.

"Risco alto para alagamentos e enxurradas. Mantenha-se em local seguro", diz a mensagem.

A região leste abriga o Jardim Pantanal, bairro que surgiu e cresceu a partir da década de 1980 com uma ocupação na várzea do Rio Tietê. A área, que historicamente sofre com alagamentos, ficou dias seguidos embaixo d’água após uma forte chuva registrada na última sexta-feira.

