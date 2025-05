A- A+

As fortes chuvas que atingem regiões de Pernambuco desde o fim da tarde de quarta-feira (14) e causam diversos transtornos também no começo desta quinta-feira (15) devem prosseguir ao longo do dia e da madrugada e manhã de sexta-feira (16).

É o que conta a meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) Zilurdes Lopes.

Ela explica também que o sistema que causa as chuvas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata do Estado foi potencializado pela instabilidade no tempo associada à atuação da Zona de Convergência Intertropical (Zcit), que favoreceu o sistema com muita umidade.

"Temos a perturbação no campo do vento e mais a umidade vinda da Zcit, o que favoreceu esse volume de chuvas", completa Zilurdes Lopes.

A Zcit é uma faixa próxima à Linha do Equador onde os ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul se encontram, o que força o ar quente a subir e gerar uma convecção, processo que resulta na formação de nuvens densas e precipitações frequentes.

Segundo a profissional, a intensidade deve diminuir na tarde desta quinta-feira.

"A tendência é no período da noite, madrugada e manhã desta sexta-feira voltar com umas pancadas pelo menos moderadas. Essa previsão vai ser atualizada no período da tarde, vamos analisar os campos e, se for necessário, a gente renova o aviso", explicou Zilurdes.

A Apac emitiu, no final da tarde de quarta-feira (14), um aviso meteorológico de nível laranja, quando são esperadas chuvas moderadas a pontualmente fortes, para a RMR e Matas Norte e Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o alerta, também laranja,.

O estado indicado pela Apac é de atenção, quando há previsão de condição significativa dos fenômenos meteorológicos com risco moderado a alto e com potencial severo.

A tendência de precipitação da Apac, atualizada às 10h30 desta quinta-feira, indica que são esperadas chuvas de moderada a forte na sexta-feira (16), na RMR e Zona da Mata, e moderadas no sábado (17).

Acumulados

Nas 24 horas contabilizadas até as 11h30 desta quinta-feira, o local do Estado com maior índice de chuvas é o bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, na RMR, onde a precipitação acumulada chegou a 173,81 mm.

Em seguida, aparecem na lista da Apac o bairro do Torreão, no Recife, com 167,28 mm; Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, com 165,58 mm; Campina do Barreto, no Recife, com 161,83 mm; e Vila Torres Galvão, em Paulista, com 153,64 mm.

Quadra chuvosa

Ainda segundo a meteorologista da Apac, esta segunda quinzena de maio costuma concentrar os maiores índices de chuvas. Maio é o segundo mês da quadra chuvosa, período de quatro meses do ano que costumam concentrar os maiores acumulados de precipitações na faixa litorânea do Estado.

"Essa quadra chuvosa de 2025 começou bem atípica. Em abril praticamente não houve chuva até a primeira quinzena de maio. Historicamente, na segunda quinzena de maio é que ocorrem os eventos mais significativos. É um comportamento esperado", completou Zilurdes Lopes.

A população deve ficar atenta aos canais de divulgação, site e redes sociais da Apac para acompanhar as atualizações de previsão do tempo.

