Chuva forte alaga ruas de Lisboa e de outras regiões de Portugal; veja vídeo

Uma forte chuva atingiu a capital portuguesa, Lisboa, e outras cidades na tarde desta quarta-feira, deixando pessoas sem luz e gerando mais de 160 ocorrências, a maioria por inundações e quedas de árvores. As inundações ocorreram "sobretudo em estradas e em habitações", o que fez com que fossem empenhadas nestas ocorrências os militares dos onze quartéis dos bombeiros da região e mais de 40 viaturas.

"Das 160 ocorrências, 136 foram registadas entre as 12h e as 16h20, devido à queda de chuva intensa que se verificou durante a hora de almoço", disse Nuno Marques, oficial de serviço no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, à agência Lusa.

Uns pinguinhos marotos e pronto, fica tudo inundado. pic.twitter.com/Y79HdTOR4L — tosga (@Tosga) March 27, 2024

Segundo o canal de TV RTP, quatro carros ficaram danificados após a queda da chaminé de um prédio em Alcântara. Bombeiros seguem no local para evitar que a estrutura desabe e cause ainda mais danos.

Na segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA) alertou para a possibilidade de vento, por vezes forte, nas terras altas e no litoral oeste, com rajadas que chegaram a 80 km/h. A previsão apontava para a possibilidade de chuva de granizo “acompanhada de trovoada e agitação marítima forte, com ondas de noroeste na costa ocidental, atingindo seis a sete metros a norte do Cabo Carvoeiro”, podendo, no entanto, chegar a até 12 metros.

Segundo o Diário de Notícias, o “mau tempo, com chuva e vento muito forte, provocou avarias em linhas de média e baixa tensão”. As fortes chuvas, porém, “não resultaram vítimas nem desalojados”, afirmou à agência Lusa José Rodrigues, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Foram registadas, sobretudo, “quedas de árvores, inundações e quedas de estruturas”, para as quais foram empenhados 957 operacionais, apoiados por 354 meios terrestres, segundo o Diário de Notícias.

