Chuva forte provoca alagamentos em vários pontos da Região Metropolitana do Recife

As fortes chuvas das últimas horas provocaram pontos de alagamentos na Região Metropolitana do Recife, nesta quinta-feira (14).

Nas redes sociais, há registros nas cidades de Paulista, Abreu e Lima e Olinda. Os locais foram os mais afetados pelas chuvas nas últimas 12 horas.

De acordo com o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), até as 12h10, foram contabilizados 82,55 milímetros em Paulista; 76,99 mm em Abreu e Lima, e 45,56 mm em Olinda, nas últimas 12 horas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja indicando a previsão de chuvas intensas na RMR e partes da Zona da Mata e Agreste. O aviso é válido até 18h desta quinta.

A Apac também emitiu um alerta indicando pancadas de chuvas moderadas, até esta quinta, para a RMR e Zonas da Mata Norte e Sul.