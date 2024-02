A- A+

CHUVA FORTE Chuva forte provocou trânsito e pontos de alagamento na RMR nesta terça-feira (27) De acordo com a APAC, o acumulado de chuvas no Recife foi de 47 milímetros

As fortes chuvas que começaram na manhã desta terça-feira (27) no Recife, provocaram transtornos aos motoristas que tentaram circular pela cidade durante o dia.

No começo da tarde, a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) anunciou diversos pontos de alagamento na capital.

Foram registrados acúmulo de água na Av.Marechal Mascarenhas de Morais, Engenheiro Antônio de Góes, Agamenon Magalhães, Abdias de Carvalho e Caxangá, próximo ao viaduto.

A Estrada dos Remédios e a Rua do Acre, em frente ao mercado público, também foram pontos de atenção redobrada para os veículos que passavam pelo local.

Os focos alagados provocaram a lentidão do fluxo de carros e pequenos engarrafamentos nos pontos que apresentavam maiores regiões alagadas.

Interdição do Túnel Felipe Camarão

Também pela tarde, a CTTU precisou interditar a passagem de carros no túnel Túnel Felipe Camarão, localizado no bairro do Jordão, Zona Sul do Recife.

A área só foi liberada para circulação normal do trânsito às 18h05.



