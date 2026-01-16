A- A+

CHUVAS Chuva fraca e isolada: veja previsão da Apac para o final de semana em Pernambuco RMR e Zona da Mata devem ter precipitações apenas de madrugada e início da manhã

O final de semana deve ser de chuva fraca e isolada na maior parte de Pernambuco, de acordo com a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Em contato com a Folha de Pernambuco, a agência informou que tanto no sábado (17) quanto do domingo (18) a previsão é de chuva fraca na madrugada e início da manhã na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata.

Especificamente no domingo, somente a Mata Sul deve receber pancadas isoladas na madrugada ou início da manhã, sem previsão de chuva para a Mata Norte.

No Sertão, a previsão é de chuva fraca e isolada durante a tarde e à noite. A única região do estado onde não deve chover durante o fim de semana é o Agreste, que deverá ter clima parcialmente nublado, com poucas nuvens.

Segundo a meteorologista da Apac Zilurdes Lopes, as temperaturas serão elevadas. A RMR e Zona da Mata devem ter máxima de 32°, Agreste de 34° e Sertão de 35°.

"Como a previsão é de pouca chuva e temperaturas mais elevadas durante o dia, a recomendação é de que a população se atente principalmente à hidratação", disse.

