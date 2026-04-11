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ESTADO DE ATENÇÃO Apac: domingo de chuva moderada para Zona da Mata e RMR Previsão da Agência também sugere que Fernando de Noronha terá chuva de moderada a forte

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva moderada para Matas Norte, Sul e Região Metropolitana do Recife (RMR), ao longo deste domingo (12), emitindo aviso de 'Estado de Atenção' para estas áreas.



No mesmo aviso meteorológico, divulgado neste sábado (11), a Agência alerta que em Fernando de Noronha devem ter pancadas de chuva de moderada a forte.



O aviso tem validade até as 19h de amanhã.



Ainda de acordo com a Apac, as previsões se dão pelo posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que favorece a ocorrência de chuva moderada a forte no arquipélago e de moderada na regiões citadas acima.

Já no litoral de Pernambuco a chuva deve ter maior concentração durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã do domingo.

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