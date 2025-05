A- A+

ETA AQUÁRIDAS Chuva de meteoros Eta Aquáridas segue visível até o fim do mês; saiba como observar Fenômeno originado dos fragmentos do Cometa Halley atingiu seu pico na última madrugada

A chuva de meteoros Eta Aquáridas, conhecida por suas estrelas cadentes velozes, pode ser vista no céu noturno até 28 de maio.

O pico do fenômeno, originado dos fragmentos deixados pelo Cometa Halley, aconteceu na madrugada desta terça-feira (6), quando foram vistos até 50 meteoros por hora.

Os meteoros, que viajam a aproximadamente 66 quilômetros por segundo, têm melhores condições de observação antes do amanhecer. Eles são longos e parecem "deslizar" no horizonte terrestre, frequentemente deixando rastros luminosos persistentes.

A plataforma Time and Date, especializada no registro de fenômenos astronômicos, indica como estará a visibilidade dos meteoros no Recife nos dias em que a chuva estiver ativa.

Na madrugada desta quarta-feira (7), por exemplo, será boa — confira aqui os demais dias.

É importante destacar que as condições meteorológicas também precisam estar favoráveis para permitir a visualização dos meteoros. Nos dias seguintes, no entanto, a luz lunar poderá atrapalhar a visão.

Segundo o astrônomo Marcelo de Cicco, coordenador do projeto Exoss, apoiado pelo Observatório Nacional, o melhor horário para observação dessa chuva de meteoros é das 2h às 4h, com o olhar voltado para o leste.

Para observar a Eta Aquáridas, recomenda-se escolher um lugar bem escuro, longe das luzes da cidade. O observador pode deitar-se em uma cadeira reclinável ou outra superfície e olhar para a metade inferior do céu, na direção da constelação de Aquário.

Aplicativos de visualização do céu, como SkyView, Star Walk, Stellarium ou Sky Guide, podem ajudar a localização dos corpos celestes.

No Hemisfério Sul, especialmente em áreas tropicais, a observação é melhor do que no Hemisfério Norte, com noites mais longas e o ponto de origem dos meteoros (radiante) mais alto no céu.

“Cada meteoro da Aquáridas é um pedacinho do Cometa Halley, que passa pelo Sistema Solar a cada 76 anos. Ao entrar na atmosfera, esses fragmentos queimam e criam os traços luminosos que vemos no céu”, explica o astrônomo.

Chuvas de meteoros

O cometa Halley também é a origem da chuva de meteoros Oriônidas, que ocorre em outubro.

Registros chineses indicam que a Eta Aquáridas foi observada pela primeira vez no início da Idade Média. No entanto, o fenômeno só foi reconhecido como uma chuva de meteoros anual no século XIX.

Em 1868, o astrônomo Rudolf Falb descobriu a relação entre as chuvas de meteoros Eta Aquáridas com o cometa Halley.

