ESPETÁCULO NO CÉU Chuva de meteoros Perseidas alcança pico entre esta terça (12) e quarta (13); saiba como observar Fenômeno será mais visível no Norte do Brasil

A chuva de meteoros Perseidas atinge atividade máxima entre a noite desta terça-feira (12) e a madrugada de quarta-feira (13).

De acordo com o Observatório Nacional, o pico oferece condições de visualização razoáveis no país, mas especialmente para quem está na região Norte.

A observação também deverá ser comprometida por causa da Lua, que estará 84% cheia. Por isso, apenas os meteoros mais brilhantes serão vistos.

A plataforma Time and Date, especializada em compilar informações sobre fenômenos astronômicos, mostra que a visualização da chuva de meteoros Perseidas será entre "pobre" e "razoável" no Recife.

Coordenador do Projeto Exoss, o astrônomo Marcelo De Cicco diz que a chuva de meteoros Perseidas é visível anualmente de meados de julho até o final de agosto, com duração de 17 de julho a 23 de agosto.

"É importante notar que não há horário definido de pico e que a melhor hora de observação será durante a madrugada, a partir das 3h aproximadamente, dependendo da região, quanto mais ao Sul mais tarde será a visibilidade, mas a Lua irá atrapalhar a visualização", explicou de Cicco.

A chuva de meteoros Perseidas é particularmente favorável para observadores do Hemisfério Norte. Em seu pico, sob condições ideais, os observadores podem esperar ver de 50 a 75 meteoros por hora.

Feitas de pequenos detritos espaciais do cometa Swift-Tuttle, que passou perto da Terra pela última vez em 1992, as Perseidas são amplamente procuradas por astrônomos e observadores. A próxima passagem, prevista para 2126, poderá torná-lo visível a olho nu.

Como observar as chuvas de meteoros?

Para tentar observar as chuvas de meteoros é necessário estar em um local com baixa poluição luminosa, segundo o Observatório Nacional.

Recomenda-se que o observador procure um local escuro, se possível afastado das grandes cidades, para evitar a poluição luminosa.

Além disso, deve-se apagar as luzes em volta e é imprescindível que o tempo esteja bom.

Eclipse lunar no Recife

Outro aguardado fenômeno astronômico marcado para os próximos dias no Recife é o eclipse lunar parcial, em 7 de setembro. Na capital pernambucana, o eclipse lunar poderá ser visto entre 17h19 e 17h55, com pico às 17h22.

O fenômeno será plenamente visível em grande parte da Ásia, Austrália, África Oriental e áreas do leste da Europa, enquanto outras regiões da Europa e da África verão apenas o eclipse parcial, no nascer da Lua. A fase de totalidade do eclipse lunar durará cerca de 83 minutos, entre 17h30 e 18h53 (horário de Londres).

