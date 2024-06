A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuva no Recife: Apac emite alerta para a Região Metropolitana, Agreste e Zonas da Mata Norte e Sul Apac emite alerta de chuva de moderada a pontualmente forte

Chuvas moderadas e pontualmente fortes devem atingir quase todo o Estado de Pernambuco nesta sexta-feira (14) e também no sábado (15).

A previsão do tempo é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta amarelo de "estado de observação" para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul, e Agreste.

De acordo com a Apac, pancadas de chuva deverão ocorrer a qualquer hora do dia, inclusive na madrugada, nas regiões citadas e atingir, principalmente, a RMR e a Mata Norte.

"Sistema meteorológico conhecido como Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) deixa o tempo instável, a partir desta sexta-feira (14), no Litoral e Agreste pernambucano", informou a Apac.

Até as 7h, o acumulado de chuvas no Recife, nas últimas 24 horas, foi de 34,2 milímetros, segundo o painel de monitoramento de chuvas em tempo real da Apac.



Às 7h20 desta sexta, a capital pernambucana entrou em "estágio de atenção". O alerta é do Centro de Operações da cidade (COP).

O RECIFE ENTROU EM ESTÁGIO DE ATENÇÃO NESTA SEXTA-FEIRA (14/06), ÀS 07h20.



"Identificamos algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos. Dependendo de onde você esteja, sua rotina pode ser impactada. Nossas equipes estão trabalhando para reverter a situação", diz o comunicado.



Chuvas na quinta-feira (13)

Na tarde e noite dessa quinta-feira (13), o Recife entrou em "estágio de mobilização" após registrar fortes chuvas.

Pontos de alagamentos foram formados e complicaram a rotina de pedestres e motoristas em alguns pontos da cidade, a exemplo das avenidas Abdias de Carvalho e Mal. Mascarenhas de Moraes.



