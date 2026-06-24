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Chuva no RJ cancela show em transmissão gratuita de jogo do Brasil

Evento na Praia de Copacabana receberia Pretinho da Serrinha

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Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremasTemporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A previsão de mau tempo levou os organizadores a cancelarem o show do músico Pretinho da Serrinha e do cantor Thiago Soares na Arena Copacabana, local em que os jogos do Brasil são transmitidos gratuitamente na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

O show estava programado esta quarta-feira (24), dia em que o espaço transmitirá o jogo entre o Brasil e a Escócia, marcado para as 19h. Apesar do cancelamento do show, a transmissão está garantida, segundo os organizadores.

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De acordo com o Alerta Rio, serviço meteorológico da Prefeitura do Rio de Janeiro, a previsão é de céu encoberto para agora à noite, com chuva e ventos ocasionalmente moderados.

O deslocamento de uma frente fria continental influenciou o tempo na cidade do Rio de Janeiro durante todo dia. O céu esteve predominantemente encoberto e houve registro de chuva fraca a moderada, principalmente na Zona Sul e no entorno do Maciço da Tijuca.

As temperaturas apresentaram declínio em relação ao dia anterior, com mínima registrada de 16,9°C, às 15h20, na estação Alto da Boa Vista, e máxima de 24,6°C, às 11h35, na estação São Cristóvão.

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