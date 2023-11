A- A+

Chuvas Chuva no RS: prefeito de Porto Alegre decreta situação de emergência em razão das enchentes Governo do estado confirmou a quinta morte por conta dos efeitos das chuvas na manhã desta terça-feira

Diante das ondas de chuvas e o calor extremo que assolaram as regiões Sul e Sudeste no mês de novembro, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou nesta terça-feira que vai decretar situação de emergência no município em decorrência das enchentes. De acordo com a prefeitura, a medida será publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), visando a simplificação das contratações necessárias para minimizar o impacto da cheia do Guaíba à população.

— Todos os esforços estão mobilizados para ampliar o acolhimento e oferecer infraestrutura para as pessoas. O nosso foco é cuidar dos porto-alegrenses. Estamos trabalhando firme para que a cidade funcione durante este desafio climático que estamos vivendo — disse Melo durante reunião no Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA).

No Rio Grande do Sul, que enfrenta uma aguda devastação em decorrência de temporais desde quarta-feira, o governador Eduardo Leite (PSDB) confirmou a quinta morte na manhã desta terça-feira em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Na Região Sul, mais castigada por temporais após a forte onda de calor que atingiu o país, foram registradas oito mortes até esta terça-feira. No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil gaúcha confirmou outras quatro mortes. Entre eles, está a fisioterapeuta Isabeli Soardi, de 26 anos, que foi atingida pelo desabamento de telhado em um ginásio na cidade de Giruá, no interior do estado, na última quarta-feira. Em Gramado, duas mulheres foram soterradas dentro da própria residência. Já em Vila Flores, um homem que tentou atravessar as águas com seu carro foi carregado pelas chuvas.

O balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil gaúcha, na noite de segunda-feira, apontou que mais de 227 mil pessoas foram afetadas direta ou indiretamente pelas chuvas no estado, que já atingiu 30% dos 497 municípios. Outras 17 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em decorrência dos temporais desde a última quarta-feira.

Veja também

Saúde Morte durante "lifting de bumbum brasileiro" provoca reunião de urgência entre Reino Unido e Turquia