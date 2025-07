A- A+

PREVISÃO DO TEMPO Após dia de transtornos, chuva na RMR diminui; saiba previsão para esta terça-feira (29) Alerta do Inmet segue válido até 10h

Depois de uma segunda-feira (28) de muita chuva, esta terça-feira (29) começou com redução nos acumulados de precipitação na Região Metropolitana do Recife (RMR), segundo o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Nas primeiras seis horas desta terça-feira, de acordo com a agência, e estação que registrou o maior acumulado de chuva foi a localizada na Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, com 33,05 mm.

Na sequência, aparecem Ipojuca (25,6 mm), Igarassu (19,1 mm), Itamaracá (18,56 mm) e Charneca, no Cabo de Santo Agostinho (18,3 mm).

Apesar da redução nos volumes de chuva, o alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a RMR e a Zona da Mata de Pernambuco segue válido até 10h desta terça-feira.

Previsão do tempo

A previsão da Apac indica uma terça-feira com tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada nas primeiras horas da manhã com intensidade moderada na RMR e na Mata Norte. Nas duas regiões, as temperaturas devem variar entre 21º C e 28º C.

Já na Mata Sul, o tempo deve ficar nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada. Os termômetros ficam entre 19º C e 27º C.

No Agreste, a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada. As temperaturas devem variar entre 19º C e 26º C.

No Sertão, esta terça-feira deve ser de tempo nublado a parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã e noite com intensidade fraca. Os termômetros ficam entre 15º C e 30º C.

E no Sertão de São Francisco, onde as temperaturas devem variar entre 17º C e 30º C, o tempo deve ficar nublado a parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã e noite com intensidade fraca.

