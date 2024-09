A- A+

BRASIL "Chuva preta" deve atingir ao menos quatro estados nos próximos dias; veja quais e entenda fenômeno De acordo com meteorologistas, a precipitação escura causada pela fuligem poderá ser observada em regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catariana, Paraná e São Paulo

A fumaça das queimadas que encobre boa parte do Brasil pode gera um alerta para a possibilidade de "chuva preta" nos próximos dias em ao menos quatro estados. De acordo com meteorologistas, o fenômeno causado pela fuligem poderá ser observado ao menos em regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catariana, Paraná e São Paulo.

A "chuva preta" acontece quando as partículas de fumaça e poluentes são levadas para a atmosfera e, ao se misturarem com as gotas de chuva, geram uma coloração escura. A água nesta condição pode poluir as águas superficiais e a vegetação, e é imprópria para consumo humano, devido à presença de contaminantes nocivos à saúde.

A avaliação da MetSul Meteorologia é de que todas as regiões do Rio Grande do Sul podem ter registro de chuva preta entre esta quarta e quinta-feira durante a atuação de uma frente fria. Isso porque todo o estado está coberto de fumaça com material particulado em grande quantidade na atmosfera.





Cidades como Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e São José do Norte, relataram a ocorrência de chuva preta. A previsão é de que o fenômeno atinja também a capital Porto Alegre e a Região Metropolitana do estado.

Na sexta-feira (13), o temporal deve se expandir em Santa Catarina e no Paraná e permanecer durante o fim de semana. As chuvas vão se misturar com as fuligens do “corredor de fumaça” vindo da Amazônia favorecendo a ocorrência da chuva preta nos estados.

Chuva preta em São Paulo

Desde a quinta-feira (11), a cidade de São Paulo tem registrado "chuva" de fuligem na Zona Oeste da capital, na divisa com Osasco. O interior de São Paulo, que sofreu no início do mês com as intensas queimadas, deve sentir com mais intensidade o fenômeno.

Com a aproximação da frente fria, a quantidade de fumaça sobre o estado de São Paulo poderá aumentar no fim de semana e gerar novamente a "chuva preta". Os ventos tendem a ser moderados a fortes na sexta-feira (13) e, principalmente, no sábado (14), numa direção que vai favorecer o transporte de mais fumaça sobre o estado.

De acordo com o ClimaTempo, além do aumento da fumaça, outros fenômenos poderão ocorrer no fim da semana: redemoinhos de fumaça e de poeira e levantamento de cortina de poeira, tudo por causa do aumento da velocidade dos ventos.

Recomendações

O governo do Rio Grande do Sul divulgou orientações para a população, com cuidados a serem tomados frente à intensa fumaça atmosférica e à chuva preta.

As principais recomendações são:

Monitoramento: acompanhe as previsões meteorológicas e a qualidade do ar.

Hidratação: aumente a ingestão de água para manter as vias respiratórias úmidas.

Redução da exposição: evite atividades ao ar livre e mantenha portas e janelas fechadas.

Uso de máscaras: deve ser avaliado individualmente, pois auxiliam na redução da exposição às partículas maiores, em especial para pessoas com condições crônicas, como pneumopatas, cardiopatas e pessoas com problemas imunológicos.

Atividades físicas: evite atividades ao ar livre em períodos de elevada concentração de poluentes e mantenha portas e janelas fechadas.

Orientações específicas para grupos vulneráveis: crianças, idosos e gestantes devem estar especialmente atentos a sintomas respiratórios e buscar atendimento médico imediatamente, se necessário.

