Chuva provoca desabamentos, transbordamentos e alagamentos no Rio de Janeiro

No primeiro dia de efeitos significativos da frente fria que chegou ao estado do Rio, a chuva que atingiu as Regiões Metropolitana e Serrana e a Baixada Fluminense mobilizou população, governo do estado e prefeituras. A situação mais complicada foi na cidade de Petrópolis, na Região Serrana, que registrou três mortes após um desabamento.

Também houve desabamento em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e transbordamento de rio em Cachoeiras de Macacu. Na capital, houve formação de bolsões d'água e alagamentos, mas sem grandes ocorrências.

“Segundo o monitoramento do Inea [Instituto Nacional do Ambiente], há uma grande possibilidade de sábado para domingo termos uma chuva acumulada de 200 milímetros. Já estamos reforçando nossas equipes das regiões Norte e Noroeste, mas é importante que a população fique muito atenta aos avisos da Defesa Civil Municipal e Estadual para garantir a segurança”, informou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em um alerta na tarde desta sexta-feira (22).

Veja a situação das principais cidades atingidas pela chuva:

Petrópolis

A Região Serrana era uma das que mais preocupava as autoridades pelo volume de chuva, e a sexta-feira acabou sendo de vítimas fatais e Petrópolis. O Corpo de Bombeiros confirmou três mortes por soterramento na cidade.

Ao todo foram nove vítimas no desabamento de um prédio de três pavimentos. Entre os mortos estão um menino de 9 anos, uma mulher de 24 anos e uma idosa. Quatro pessoas foram resgatadas com vida e duas pessoas seguem soterradas, uma menina e um homem.

A Defesa Civil de Petrópolis contabilizou 109 registros de ocorrências, sendo 75 deslizamentos, por conta da chuva que começou na última quinta-feira. O município entrou em estado de crise.

Foram 230 mm de chuva em 12 horas na cidade. O governador do Estado, Cláudio Castro, se dirigiu para Petrópolis.

Na estrada, a Concer, concessionária responsável pela rodovia Rio-Juiz de Fora (BR-040), informou às 18h56 que a subida para Petrópolis permanecia interditada a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias (km 102), sentido Juiz de Fora, com opção de retorno para os motoristas. Não há previsão de reabertura do trecho.

Capital

Na cidade do Rio, houve formações de bolsões d'água e focos de alagamento no Centro e na Ilha do Governador. A Ilha (29,4mm) e o bairro de Anchieta (25,8mm), ambas na Zona Norte, foram as regiões com maior índice pluviométrico no início da tarde. O Alto da Boa Vista (15mm) também esteve entre as regiões mais atingidas. O trânsito na cidade chegou a ficar 94% menor que média de sexta-feira. Não houve alterações nas operações dos modais de transporte público.

Nilópolis

Em Nilópolis, na Baixada Fluminense, três vítimas sofreram ferimentos leves e uma foi encaminhada para o hospital com suspeita de fraturas após o desabamento de uma casa na Rua Marechal Castello Branco, na beira do Rio Sarapuí, na Chatuba, que fica na divisa com o município de Mesquita. A vítima mais grave, um homem de 60 anos, foi levada pelos Bombeiros para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Cachoeiras de Macacu

As fortes chuvas que atingiram a Região Serrana do Rio fizeram com que os rios da cidade de Cachoeiras de Macacu, que fica na subida da Serra, transbordassem. A água invadiu casas e ficou acima dos joelhos por quem passasse nas ruas. A Rua Treze de Maio, no centro da cidade, foi alagada e tornou impossível diferenciar o que era o curso do Rio Macacu e a via dos carros. A Defesa Civil do município orientou que as pessoas que moram às margens dos rios deixem suas casas.

Mais cedo, a rodovia RJ-116 apresentou pontos de chuva forte e neblina entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo.

Teresópolis

A serra Rio-Teresópolis foi liberada no fim da tarde para tráfego, informa a Polícia Rodoviária Federal. Mais cedo. A rodovia BR-116 tinha sido parcialmente interditada devido ao alto risco de deslizamentos.

Arraial do Cabo

Em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, um homem morreu após ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 9h50. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital.

