A- A+

Tragédia Chuva recorde perto de Tóquio provoca enchentes, mata ao menos 5 e deixa ilhados Fotos e imagens de TV exibidas após o amanhecer mostraram danos generalizados, com casas, carros e trechos de trilhos ferroviários alagados por água barrenta

Uma chuva em volume recorde que atingiu cidades a leste de Tóquio durante a madrugada inundou ruas e dezenas de casas, deixou milhares de pessoas ilhadas, provocou apagões e causou ao menos cinco mortes, além de um desaparecido.

A Agência Meteorológica do Japão reduziu, na manhã desta sexta-feira, 14, o nível de seu alerta mais severo para chuva forte em mais de uma dezena de municípios da província de Chiba, com a perda de intensidade das precipitações, mas previu mais chuva ao longo do dia.

Fotos e imagens de TV exibidas após o amanhecer mostraram danos generalizados, com casas, carros e trechos de trilhos ferroviários alagados por água barrenta.

A Força Terrestre de Autodefesa informou que enviou ônibus para retirar cerca de 4.000 pessoas que passaram a noite na estação de Soga, em uma linha local que também atende a região da Tokyo Disney Resort. A operação foi concluída hoje. O parque temático não registrou danos.

Milhares de pessoas que ficaram retidas durante a noite no aeroporto de Narita, que atende a região de Tóquio, deixaram o local gradualmente após a retomada parcial do serviço de trens na manhã de hoje, embora com atrasos. Os voos de e para Narita operavam normalmente, e muitas pessoas voltavam para casa ao fim da semana do feriado budista de Obon. Centenas de pessoas buscaram abrigo durante a noite no prédio do governo da província de Chiba.

As autoridades locais informaram que cinco pessoas foram encontradas mortas e outra estava desaparecida. Entre as vítimas, estão um homem encontrado boiando em uma via alagada na cidade de Ichikawa e uma mulher presa em um carro inundado na cidade de Sakura. Outras duas pessoas foram dadas como presumivelmente mortas após serem retiradas de carros alagados em Kashiwa e na cidade de Chiba.

Mais de 170 casas foram inundadas na província e, até a tarde de hoje (pelo horário local), mais de 300 pessoas estavam abrigadas em instalações públicas, segundo o governo local.

Em Chiba, um volume recorde de 11,5 centímetros de chuva caiu em apenas uma hora. Em Sakura, foram 9,7 centímetros no mesmo intervalo, também um recorde. Em entrevista coletiva de emergência transmitida pela TV, o meteorologista da agência Takuya Hosomi disse que os níveis de precipitação registrados foram sem precedentes.



Veja também