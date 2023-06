A- A+

CHUVAS Chuva segue no fim de semana em Pernambuco. Confira a previsão da Apac Transporte de umidade do oceano contribui para a ocorrência das chuvas

O sábado (1º) e o domingo (2) devem ser de mais chuvas em Pernambuco, segundo previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). A sexta-feira (30) é de transtornos e alagamentos — um alerta meteorológico de nível laranja está em vigor até o fim do dia.

Ao longo desta semana, a Apac e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicaram boletins indicando a sequência das chuvas até o começo de julho.

Segundo os órgãos, o transporte de umidade do Oceano Atlântico para o continente contribui para a ocorrências das chuvas na região que vai do Agreste do Rio Grande do Norte até Alagoas, passando por Pernambuco.

De acordo com a meteorologista da Apac Aparecida Fernandes, para o sábado e domingo "a previsão é de chuvas de intensidade fraca a moderada na Região Metropolitana, na Zona da Mata e no Agreste. No Sertão, pode ocorrer chuvas de intensidade fraca também".

Para o restante da sexta-feira, a previsão indica chuvas de intensidade moderada a forte na RMR e na Zona da Mata, com tendência de diminuição no período da tarde. O Agreste deve ter chuvas de fracas a moderadas e o Sertão, chuvas fracas em áreas isoladas.

As temperaturas devem ser mais amenas, variando entre 26ºC na RMR, 25ºC no Agreste e 29ºC na Zona da Mata.

