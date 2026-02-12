A- A+

Pernambuco Chuva, trovões e ventania são registrados na RMR; Inmet divulga alerta laranja para esta quinta (12) Devem ser afetados com chuvas intensas municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado

Trovões, relâmpagos, ventania e muita chuva são registrados na manhã desta quinta-feira (12), em diferentes cidades da Região Metropolitana do Recife.

As precipitações devem prosseguir ao longo de todo o dia, é o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para parte de Pernambuco.

Inmet divulga alerta laranja de chuva | Foto: Inmet/Reprodução

Segundo o comunicado, devem ser afetados municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado.

Há previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora, ou de até 100 mm por dia, e ventos intensos de até 100 quilômetros por hora.

O alerta do Inmet é válido para seguintes cidades de Pernambuco:

Abreu e Lima

Afogados da Ingazeira

Agrestina

Água Preta

Alagoinha

Aliança

Altinho

Amaraji

Angelim

Araçoiaba

Araripina

Arcoverde

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Belo Jardim

Betânia

Bezerros

Bodocó

Bom Jardim

Bonito

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buenos Aires

Buíque

Cabo de Santo Agostinho

Cachoeirinha

Caetés

Calçado

Calumbi

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Canhotinho

Capoeiras

Carnaíba

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Cedro

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Cortês

Cumaru

Cupira

Custódia

Escada

Exu

Feira Nova

Ferreiros

Flores

Frei Miguelinho

Gameleira

Garanhuns

Glória do Goitá

Goiana

Granito

Gravatá

Ibimirim

Igarassu

Iguaracy

Ilha de Itamaracá

Ingazeira

Ipojuca

Ipubi

Itambé

Itapetim

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

Jataúba

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Jucati

Jupi

Jurema

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa dos Gatos

Lajedo

Limoeiro

Macaparana

Machados

Maraial

Mirandiba

Moreilândia

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Ouricuri

Palmares

Palmeirina

Panelas

Parnamirim

Passira

Paudalho

Paulista

Pedra

Pesqueira

Poção

Pombos

Primavera

Quipapá

Quixaba

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Salgueiro

Sanharó

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Filomena

Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Benedito do Sul

São Bento do Una

São Caitano

São João

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São José do Belmonte

São José do Egito

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Sirinhaém

Solidão

Surubim

Tabira

Tacaimbó

Tamandaré

Taquaritinga do Norte

Timbaúba

Toritama

Tracunhaém

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Verdejante

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu.

A previsão de chuva também foi alertada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um comunicado de precipitações moderadas a pontualmente fortes para esta quinta-feira (12).

Veja também