Chuva, trovões e ventania são registrados na RMR; Inmet divulga alerta laranja para esta quinta (12)
Devem ser afetados com chuvas intensas municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado
Trovões, relâmpagos, ventania e muita chuva são registrados na manhã desta quinta-feira (12), em diferentes cidades da Região Metropolitana do Recife.
As precipitações devem prosseguir ao longo de todo o dia, é o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para parte de Pernambuco.
Segundo o comunicado, devem ser afetados municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado.
Há previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora, ou de até 100 mm por dia, e ventos intensos de até 100 quilômetros por hora.
O alerta do Inmet é válido para seguintes cidades de Pernambuco:
Abreu e Lima
Afogados da Ingazeira
Agrestina
Água Preta
Alagoinha
Aliança
Altinho
Amaraji
Angelim
Araçoiaba
Araripina
Arcoverde
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Belo Jardim
Betânia
Bezerros
Bodocó
Bom Jardim
Bonito
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Buíque
Cabo de Santo Agostinho
Cachoeirinha
Caetés
Calçado
Calumbi
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Canhotinho
Capoeiras
Carnaíba
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Cedro
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Cumaru
Cupira
Custódia
Escada
Exu
Feira Nova
Ferreiros
Flores
Frei Miguelinho
Gameleira
Garanhuns
Glória do Goitá
Goiana
Granito
Gravatá
Ibimirim
Igarassu
Iguaracy
Ilha de Itamaracá
Ingazeira
Ipojuca
Ipubi
Itambé
Itapetim
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
Jataúba
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa dos Gatos
Lajedo
Limoeiro
Macaparana
Machados
Maraial
Mirandiba
Moreilândia
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Ouricuri
Palmares
Palmeirina
Panelas
Parnamirim
Passira
Paudalho
Paulista
Pedra
Pesqueira
Poção
Pombos
Primavera
Quipapá
Quixaba
Recife
Riacho das Almas
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Salgueiro
Sanharó
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Filomena
Santa Maria do Cambucá
Santa Terezinha
São Benedito do Sul
São Bento do Una
São Caitano
São João
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São José do Belmonte
São José do Egito
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Sirinhaém
Solidão
Surubim
Tabira
Tacaimbó
Tamandaré
Taquaritinga do Norte
Timbaúba
Toritama
Tracunhaém
Trindade
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Venturosa
Verdejante
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu.
A previsão de chuva também foi alertada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um comunicado de precipitações moderadas a pontualmente fortes para esta quinta-feira (12).