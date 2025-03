A- A+

RIO DE JANEIRO Chuva volta a cair no Rio, com raios e trovões; intensidade é forte em alguns lugares Previsão é de que o tempo permaneça instável até o fim de semana

Depois de derrubar árvores e alagar ruas na noite passada, a chuva está de volta ao Rio nesta quinta-feira (13). Bairros das zonas Norte, Oeste e Sul já registram precipitações, com raios e trovões.

A Defesa Civil emitiu um alerta no início da noite, apontando para a possibilidade de "chuvas intensas".

Segundo dados do sistema Alerta Rio, da prefeitura, choveu forte em bairros como Grajaú, Madureira e Recreio no início desta noite.

Há registros de chuva também na região de Jacarepaguá, Bangu e Barra da Tijuca, na Zona Oeste, assim como no Jardim Botânico, em Ipanema, no Leblon e em Laranjeiras, na Zona Sul. Já na Zona Norte, a chuva chegou ao Grande Méier e no entorno da Tijuca.

De acordo com o Alerta Rio, a previsão é de pancadas de chuva nesta noite, que pode ser acompanhada de raios e rajadas de vento. E a chuva deve persistir até a próxima semana.

Nesta sexta-feira (14), já na madrugada, há chances de chuva fraca a moderada, de forma isolada, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde.

No fim de semana, o sábado (15) tem chance de chuva fraca a moderada entre a tarde e a noite, com céu nublado ou encoberto ao longo do dia. Os ventos devem ser moderados.

Já no domingo (16), a entrada de ventos úmidos oceânicos vai influenciar o tempo na cidade e deixar o céu nublado e encoberto: há previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, a qualquer momento do dia, mesma previsão para a segunda-feira (17).

