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CHUVAS EM PERNAMBUCO

Chuvas: Abreu e Lima acumula mais de 70 mm em 24h; saiba onde mais choveu em Pernambuco

As informações foram divulgadas pela Apac na manhã deste sábado (27)

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Imagens do site Climatempo ao vivoImagens do site Climatempo ao vivo - Foto: Climatempo/Reprodução

Abreu e Lima registrou 73.4 mm de chuva contabilizadas até 6h07 deste sábado (27) e foi onde ocorreu o maior acumulado nas últimas 24 horas. As informações são da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Segue válido até o meio dia deste sábado (27) o alerta laranja enviado pela Apac na manhã dessa sexta. 

A Apac ainda registrou 69.4 mm em Timbaúba, 69 mm em Bom Jardim, 68.3 mm em Belém de Maria e também em Machados. 

 

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