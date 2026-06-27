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CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: Abreu e Lima acumula mais de 70 mm em 24h; saiba onde mais choveu em Pernambuco As informações foram divulgadas pela Apac na manhã deste sábado (27)

Abreu e Lima registrou 73.4 mm de chuva contabilizadas até 6h07 deste sábado (27) e foi onde ocorreu o maior acumulado nas últimas 24 horas. As informações são da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



Segue válido até o meio dia deste sábado (27) o alerta laranja enviado pela Apac na manhã dessa sexta.



A Apac ainda registrou 69.4 mm em Timbaúba, 69 mm em Bom Jardim, 68.3 mm em Belém de Maria e também em Machados.





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