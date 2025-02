Chuvas: acumulado passa dos 100 mm em Camaragibe; confira maiores índices

A- A+

As chuvas em Pernambuco seguem nesta quarta-feira (5). O dia começou ainda com trovões em cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR).

O monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica que Camaragibe, na RMR, é o local onde mais choveu nas 24h contabilizadas até 6h desta quarta-feira.

Na cidade, o acumulado chegou a 100,61 mm na estação da Apac instalada em Aldeia.





Em Abreu e Lima, no mesmo período, choveu 81,05 mm. Em São Lourenço da Mata foram 67,01 mm na estação Corpo de Bombeiros e 66 mm na estação da Rua dos Milagres.

O alerta da Apac, de nível laranja, vale até o fim desta quarta-feira, para a RMR, Zona da Mata e o Agreste.

Confira onde mais choveu:

Camaragibe (Aldeia) - 100,61 mm

Abreu e Lima - 81,05 mm

São Lourenço da Mata (Corpo de Bombeiros) - 67,01 mm

São Lourenço da Mata (Rua dos Milagres) - 66 mm

Camaragibe - 61,16 mm

Itapissuma - 58,61 mm

Goiana - 57,69 mm

Camaragibe (Convento Carmelo) - 54 mm

Camaragibe (Timbi) - 53,34 mm

Itaquitinga - 51,79 mm

