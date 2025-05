Chuvas: acumulado passa dos 160 mm em Jaboatão; veja onde mais choveu

A- A+

Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR) acumula mais de 166 milímetros de chuvas nas 24 horas contabilizadas até 6h desta quinta-feira (15). O índice foi registrado na estação Muribeca da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



O temporal castiga várias cidades da faixa litorânea de Pernambuco desde o final da tarde de quarta-feira (14), com vários pontos de alagamentos e duas mortes registradas no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Alerta laranja da Apac, indicando chuvas moderadas, segue válido até a noite desta quinta-feira.



Outras cidades da RMR e da Zona da Mata do Estado também acumulam mais de 100 milímetros de chuvas em 24 horas. No Recife, por exemplo, o acumulado chega a 143 milímetros no Torreão, na Zona Oeste. Em Olinda, o índice passa dos 131 milímetros no bairro de Jardim Fragoso.



Confira onde mais choveu nas últimas 24 horas

Jaboatão dos Guararapres (Muribeca): 166,16 mm

Recife (Torreão): 143,09 mm

Recife (UPA Nova Descoberta): 135,65 mm

Recife (Campina do Barreto): 131,37 mm

Olinda (Jardim Fragoso): 131,17 mm

Recife (Apac): 127,85 mm

Cabo de Santo Agostinho (Torrinha): 126,56 mm

Recife (Guabiraba): 125,56 mm

Recife (Compz Alto Santa Terezinha): 123,00 mm

Goiana (Ponta de Pedra): 120,33 mm

Abreu e Lima: 115,99 mm

Igarassu (Cruz de Rebouças): 115,26 mm

Cabo de Santo Agostinho (Charneca): 108,86 mm

Paulista (Vila Torres Galvão): 107,64 mm

Jaboatão dos Guararapes (Alto do Reservatório): 107,40 mm

