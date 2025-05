A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: acumulados passam de 30 mm em cidades de Pernambuco; veja previsão do tempo para esta sexta Paulista, na RMR, registrou maiores índices de chuva

A sexta-feira (23) começou com chuvas em cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e da Zona da Mata Sul de Pernambuco. Em algumas, como Paulista, São José da Coroa Grande e Jaboatão dos Guararapes, os acumulados passaram de 30 milímetros.

Os dados são do monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Segundo a agência, nas 12 horas contabilizadas até 6h30 desta sexta-feira, Paulista, na RMR, registrou 34,52 mm na estação de Maria Farinha, sendo o ponto do Estado com maior acumulado de chuvas.

Em São José da Coroa Grande, na Mata Sul, no mesmo período, o volume foi de 33,45 mm. Em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, 31,20 mm na estação Muribeca.

A lista da Apac segue com Paulista (29,70 mm na estação Janga); Arcoverde (27,88 mm), Jaboatão dos Guararapes (26,88 mm na estação Alto do Reservatório e 25,19 mm na estação Piedade); e o Recife (23,4 mm na estação Lagoa Encantada).

Para esta sexta-feira, a Apac prevê tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada nas primeiras horas da manhã na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul, com intensidade fraca a moderada. As temperaturas ao longo do dia devem ficar entre 22°C e 32ºC.

No Agreste, onde as chuvas devem ser rápidas e isoladas à tarde e fracas a moderadas à noite, deve predominar o tempo parcialmente nublado, com temperaturas entre 19ºC e 32ºC.

No Sertão, as pancadas de chuva devem ser isoladas à tarde e fracas à noite. Os termômetros devem ficar entre 19ºC e 33ºC. Em Fernando de Noronha, o tempo deve ser parcialmente nublado e sem chuva ao longo desta sexta-feira. A Apac espera temperaturas de 25ºC a 30ºC no arquipélago.

