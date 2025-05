Chuvas: alerta da Apac segue nesta segunda; Mata Sul tem maiores acumulados e aviso de inundação

A- A+

Alerta de chuvas de Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para três regiões de Pernambuco permanece válido ao longo desta segunda-feira (19).

O aviso meteorológico é de nível laranja na Zona da Mata Sul e no Agreste. Para a Região Metropolitana do Recife (RMR), o alerta é amarelo.

A Apac explica que um canal de umidade formado pela influência de um sistema frontal ficou estacionário na divisa de Pernambuco com Alagoas durante o domingo (18), o que provocou volumes significativos em parte dos dois estados.

"Na Mata Sul e em parte do Agreste os acumulados já ultrapassam os 50 mm", afirmou a agência ao emitir o novo alerta.

Nas 24 horas contabilizadas até 6h30 desta segunda-feira, o monitoramento da Apac indica que a cidade de Água Preta, na Mata Sul, registrou os maiores acumulados de chuva no Estado, com 82,45 mm.

Em Barreiros, também na Mata Sul, choveu 66,89 mm no mesmo período. Já em Correntes, no Agreste de Pernambuco, o índice foi de 59,48 mm [veja maiores acumulados no final do texto].

O sistema meteorológico deve manter-se ao longo desta segunda-feira, acrescenta a Apac. Com isso, são previstos acumulados de moderados a fortes para a Mata Sul e Agreste, sobretudo o Meridional e o Central.

A borda do sistema deve atingir parte da RMR com acumulados moderados a pontualmente fortes.

Aviso hidrológico

A Apac ainda elaborou à 1h28 desta segunda-feira um aviso hidrológico de cota de alerta para o rio Jacuípe, em Jacuípe, em Alagoas.

Por isso, moradores de Jacuípe e de Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco, devem ficar atentos à possibilidade de inundação do rio.

"Apac e Defesa Civil permanecem monitorando e podem modificar o aviso caso necessário", afirmou a agência.

Tendência até sexta-feira

A última atualização de tendência de chuvas feita pela Apac às 10h desse domingo (18) mostra que são esperadas chuvas de moderadas a fortes entre esta segunda-feira (19) e a terça-feira (20) na RMR. Na quarta-feira (21) e quinta-feira (22), são previstos acumulados moderados; e na sexta-feira (23), fracos a moderados.

Confira:

Onde mais choveu

Com Água Preta, na Mata Sul, em primeiro lugar, esses são os locais de Pernambuco onde mais choveu nas 24 horas contabilizadas até 6h30 desta segunda-feira:

Água Preta: 84,81 mm

Barreiros: 69,25 mm

Correntes: 59,48 mm

Palmares: 56,13 mm

São José da Coroa Grande: 52,74 mm

Palmeirina: 51,17 mm

Belém de Maria: 50,44 mm

Tamandaré: 49,73 mm

Catende: 48,07 mm

Xexéu: 45,76 mm

No Recife, a média das 24 horas do mesmo período é de 12,8 mm. Diante do alerta da Apac ainda válido, a cidade permanece em estágio de atenção, segundo o Centro de Operações do Recife (COP).

E com as chuvas dos últimos dias, permanecem ativos três abrigos na capital pernambucana — confira a lista aqui.



