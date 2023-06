A- A+

SÃO JOÃO 2023 Chuvas alteram abertura da programação de São João do Recife; saiba como ficou Prefeitura do Recife suspenseu festejos na Rio Branco, mas manteve concurso de quadrilhas juninas no Sítio Trindade

A abertura do São João do Recife, marcada para este domingo (11), precisou passar por alterações em função das fortes chuvas na cidade ao longo do dia. A Prefeitura decidiu suspender a programação na avenida Rio Branco, localizada no bairro do Recife, mas manteve os festejos no Sítio Trindade, em Casa Amarela.

O “Arraial Novo da Rio Branco” receberia, a partir das 10h, atrações como Quadrilha Tradição e a cantora Ceiça Moreno. Apesar do cancelamento do domingo, o espaço segue com programação na segunda-feira (12), seguindo até o dia 30 de junho.



Já no Sítio Trindade, está mantida a fase de eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que teve início às 17h deste domingo (11).

Foi suspensa ainda a edição junina do Viva a Guararapes, que ocorreria na Avenida Guararapes, além da Ciclofaixa de Turismo e Lazer e do projeto Lazer na Rua, no Segundo Jardim de Boa Viagem.

