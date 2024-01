Chuvas: Apac emite alerta de Estado de Observação para RMR e Zonas da Mata Sul e Norte

A- A+

A Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac) emitiu, no fim da manhã deste sábado (13), um alerta de Estado de Observação para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Sul e Norte.



Com chuvas moderadas e "pontualmente fortes" desde a madrugada deste sábado, a RMR foi onde teve maior volume de água. Os maiores acumulados foram nos municípios de Abreu e lima (63 mm), Cabo de Santo Agostinho (50 mm) e Jaboatão dos Guararapes (40 mm).



Segundo a Apac, um "Vórtice ciclônico de Altos Níveis (VCAN) continua desestabilizando a atmosfera sobre Pernambuco, ocasionando precipitações isoladas".





A previsão é de que as chuvas diminuam ao longo deste sábado, mas ainda ocorrerão na madrugada do domingo (14) tanto na RMR quanto nas Zonas da Mata.



A previsão da agência é de que, na segunda (15), o dia "tende a ser ensolarado".

