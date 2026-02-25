Qua, 25 de Fevereiro

PERNAMBUCO

Chuvas: Apac emite alerta de Estado de Observação para o Sertão de Pernambuco

Alerta é válido para toda esta quarta-feira (25)

Apac prevê chuvas no Sertão do EstadoApac prevê chuvas no Sertão do Estado - Foto: Reprodução/Clima Ao Vivo

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nessa terça-feira (24), um alerta de Estado de Observação de chuvas para o Sertão de Pernambuco e Sertão de São Francisco.

O alerta é válido para toda esta quarta-feira (25). A previsão da Apac é de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte.

"A Apac emite um aviso meteorológico devido à atuação de um Sistema Meteorológico conhecido como cavado em altos níveis, associado à confluência de ventos em baixos que está causando instabilidades e chuvas com intensidade moderada a pontualmente forte no Sertão e Agreste do estado de Pernambuco", declarou a Apac.

Vale lembrar também que a previsão é de que siga chovendo nessas regiões nos próximos dias. A Apac prevê precipitações de moderadas a fortes até a sexta-feira (27), com volume entre 500 mm e 100 mm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por APAC (@apac_oficial)

