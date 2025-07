A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta amarelo de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul do estado, no final da noite dessa quinta-feira (10).

O alerta, segundo a agência, indica a continuidade de chuvas desde a madrugada até a manhã desta sexta-feira (11). O aviso vale até 20h.

As chuvas, acrescenta a Apac, são causadas pela atuação de um canal de umidade nas regiões.

Quatro cidades da RMR estão entre as com os maiores acumulados de chuvas nas 24 horas contabilizadas até 6h43 desta sexta-feira, segundo balanço divulgado pela Apac.

O Recife lidera o ranking, com 49,2 milímetros de chuva no período.



Em segundo lugar, aparece Jaboatão dos Guararapes, na RMR, com 46,5 mm.



Sirinhaém, na Mata Sul, registrou 44,9 mm e figura no terceiro lugar.

Completam a lista da cinco cidades Paulista, com 36,5 mm, e Olinda, com 35,4 mm — as duas na RMR.

