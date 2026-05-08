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ALERTA Chuvas: Apac renova alerta laranja para RMR, Zonas da Mata e Fernando de Noronha nesta sexta (8) Alerta prevê pancadas de chuva com intensidade moderada a forte

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A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou para laranja o alerta de chuvas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul, além do arquipélago de Fernando de Noronha. O novo aviso é válido por toda esta sexta-feira (8).

O alerta prevê pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. A renovação foi feita, segundo agência, porque "vários municípios" atingiram volume de 40 mm nas últimas 12h, e outros passaram de 50 mm, nas últimas 24h.

Para as demais regiões, até o momento, segue em vigor a última atualização da Apac, publicada na quinta-feira (7). A agência espera chuva fraca a moderada no Agreste e Sertão de Pernambuco, e fraca no Sertão de São Francisco.

Onde mais choveu

Conforme consta no Painel de Monitoramento da Apac, nas últimas 24h, o município de Rio Formoso, na Mata Sul, foi onde mais choveu, com um volume de 90,6 mm. A lista segue com Cortês (66,9 mm), Ribeirão (66,2 mm), Bonito (66,0 mm) e Água Preta (57,6 mm). Na RMR, Olinda teve o maior acumulado, com 39,08 mm, seguido pelo Recife, com 39,07 mm.

Nas últimas 12h, vale ressaltar, houve uma intensificação em alguns municípios da Região Metropolitana, sobretudo Jaboatão dos Guararapes (36,02 mm) e Paulista (35,35 mm). Os dados foram consultados às 6h31.

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