Chuvas em Pernambuco Chuvas: Apac renova Estado de Atenção para RMR e Zona da Mata; Agreste está em observação A previsão indica "continuidade das chuvas durante a noite desta sexta-feira (7), porém com redução de intensidade no sábado (8)"

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, no início da noite desta sexta-feira (7), o Estado de Atenção para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Sul e Norte do Estado.

A previsão indica "continuidade das chuvas durante a noite desta sexta-feira (7), porém com redução de intensidade no sábado (8)".

O alerta ocorre, segundo a Apac, por causa dos "acumulados de chuva e as condições de risco atuais".

Para o Agreste, o alerta vale a nível de observação, com possibilidade de chuvas "localizadas com intensidade moderada".

Risco de inundações

Ainda nesta sexta (7), a Apac emitiu alertas de inundação em rios de Pernambuco e um em Alagoas:

- Ipojuca

- Sirinhaém

- Panelas

- Capibaribe Mirim

- Tapacurá

- Jacuípe (AL).

