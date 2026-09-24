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Clima Chuvas avançam pelo Norte e Nordeste do país nesta quinta-feira (24) Região de Matopiba terá alívio nos baixos índices de umidade do ar

Chuvas atingem o oeste e sul da Região Norte e o extremo oeste da Região Nordeste nesta quinta-feira (24), após o avanço das áreas de instabilidade que atuavam no Sudeste do país.

A região agrícola entre o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (Matopiba) terá um alívio nos baixos índices de umidade relativa do ar, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Norte, a previsão é de chuva com trovoadas no centro e norte de Roraima, no Amazonas, no centro e sul do Pará, no norte de Rondônia e no sul de Tocantins. Podem ocorrer pancadas de chuva também nas demais áreas de Tocantins, Roraima e no Acre.

Entre as capitais, a temperatura mínima será de 22°C em Rio Branco, e a máxima chega a 38°C em Manaus.

Nordeste

Na Região Nordeste, muitas nuvens devem aparecer na maior parte dos estados. Na Bahia, o dia terá chuva com trovoadas, a partir da tarde e durante a noite as chuvas isoladas atingem o sudoeste do Piauí e no sul do Maranhão.

As temperaturas variam nas capitais entre a mínima de 22°C em Maceió e a máxima de 39°C em Teresina.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste brasileiro, chuvas com trovoadas são esperadas no leste de Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal, onde há aviso amarelo de perigo potencial, com previsão de ventos que podem chegar a 60 km/h. Nas demais áreas do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, pode ocorrer chuva isolada.

Sudeste

No Sudeste, há alerta amarelo de perigo potencial para tempestade no noroeste de Minas Gerais. Também é esperada chuva com trovoadas no centro-oeste do estado e no Triângulo Mineiro. No norte de São Paulo, Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e no Espírito Santo ocorrem chuvas isoladas.

A temperatura nas capitais entra em rápida elevação e atinge 29°C no Rio de Janeiro e a mínima esperada é de 15°C em São Paulo.

Sul

Na Região Sul do país, uma massa de ar frio deixa o tempo estável. Na madrugada e no início da manhã, existe expectativa de geada no oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul.

A temperatura segue amena, com mínima de 10°C nas três capitais e máxima de 22°C em Florianópolis.

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