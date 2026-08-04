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CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) As imagens mostram um grande alagamento formado na via, que já é conhecida por causar transtornos para a população em dias de chuva

Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Em meio às chuvas que atingem várias partes do estado nesta terça-feira (4), já há registro de alagamento no Recife.

Um deles é na Av. Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, um dos principais corredores entre as zonas Oeste e Sul da capital pernambucana.

As imagens mostram um grande alagamento formado na via, que já é conhecida por causar transtornos para a população em dias de chuva.

De acordo com o painel de monitoramento do Centro de Operações do Recife (COP), a cidade acumula uma média de 56,2 mm de chuvas nas 24 horas contabilizadas até 7h20 desta terça-feira.

Com os pontos de alagamento, cresce a preocupação da população em relação ao nível da maré. Segundo o COP, o pico do dia aconteceu com 2,13m. A maré volta a baixar e atinge a baixa de 0,54m às 13h42. À noite, às 19h51, o nível volta a subir e chega a 1,95m.

A Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Sul e Mata Norte de Pernambuco estão em alerta laranja da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é válido até às 14h30 desta terça (4).

Veja orientações do Inmet para a população impactada por chuvas:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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