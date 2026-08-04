Ter, 04 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CHUVAS EM PERNAMBUCO

Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4)

As imagens mostram um grande alagamento formado na via, que já é conhecida por causar transtornos para a população em dias de chuva

Reportar Erro
Chuvas: alagamento na Av. Mascarenhas de MoraisChuvas: alagamento na Av. Mascarenhas de Morais - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Chuvas: Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, registra pontos de alagamento nesta terça (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Em meio às chuvas que atingem várias partes do estado nesta terça-feira (4), já há registro de alagamento no Recife.

Um deles é na Av. Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, um dos principais corredores entre as zonas Oeste e Sul da capital pernambucana.

As imagens mostram um grande alagamento formado na via, que já é conhecida por causar transtornos para a população em dias de chuva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Folha de Pernambuco (@folhape)

De acordo com o painel de monitoramento do Centro de Operações do Recife (COP), a cidade acumula uma média de 56,2 mm de chuvas nas 24 horas contabilizadas até 7h20 desta terça-feira.

Leia também

• Chuvas: Paulista e Jaboatão cancelam aulas das redes municipais na manhã desta terça-feira (4)

• Com volumes acima de 100 mm, veja onde mais choveu no estado nas últimas 24h

• Apac emite alerta laranja de chuva moderada a forte na RMR, Mata Norte e Mata Sul de Pernambuco

Com os pontos de alagamento, cresce a preocupação da população em relação ao nível da maré. Segundo o COP, o pico do dia aconteceu com 2,13m. A maré volta a baixar e atinge a baixa de 0,54m às 13h42. À noite, às 19h51, o nível volta a subir e chega a 1,95m.

A Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Sul e Mata Norte de Pernambuco estão em alerta laranja da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é válido até às 14h30 desta terça (4).

Veja orientações do Inmet para a população impactada por chuvas:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter